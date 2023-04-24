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Происшествия
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Оккупанты нанесли многочисленные удары по Запорожской области. Есть разрушения

обстрелы запорожской области, атаки россии
Фото: Facebook Запорожской областной государственной администрации

Российские войска за сутки, 23 апреля, атаковали Орехов, Гуляйполе, Равнополье и еще 17 городов и сел Запорожской области из разных видов вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Всего за день захватчики совершили 94 артобстрела, один ракетный, 4 авиаудара, 3 из РСЗО и 10 с применением БПЛА.

ОВА зафиксировала новые разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, российские войска нанесли удары по жилым домам, складским помещениям агропредприятия. Также россияне повредили гражданское имущество, но в ОВА не уточняют, о чем именно идет речь.

Информация о пострадавших среди мирных жителей не сообщается.

Напомним, что два человека погибли 20 апреля в результате обстрела российскими военными села Малая Токмачка Пологовского района. Накануне этого в результате обстрела был полностью разрушен частный жилой дом в прифронтовом городе Гуляйполе Запорожской области.

Автор:
Вита Молодан