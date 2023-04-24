Захватчики обстреляли три района Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал наносить удары по районам приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под огнем врага были районы населенных пунктов Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово, Красное Первое, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Лиман Первый, Кисловка и других.

"Масштабные разрушения, жертвы и пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы", - отметил Синегубов.

Кроме того, в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 3,3 га территории и обезвредили 86 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Наши защитники надежно удерживают свои позиции и дают отпор любым попыткам российских окупантов улучшить свое тактическое положение", - сообщил Синегубов.