Армия РФ выпустила 412 снарядов по Херсонщине: два человека погибли

Российские оккупационные войска в течение суток 23 апреля 83 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 3 раза.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание учебного заведения Белозерской поселковой общины" - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии два человека погибли, шестеро получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуирован 71 человек.

Заметим, 23 апреля враг обстрелял Херсон из минометов. Жертвой в результате действий россиян стал 80-летний дедушка.

Также захватчики массированно обстреляли село Кизомис Белозерской общины в Херсонской области, ранив двух гражданских.