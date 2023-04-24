Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Российские оккупационные войска не прекращают террор Днепропетровской области. 24 апреля захватчики накрыли артиллерийским огнем Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Сегодня ночью враг ударил по Никополю. Попал по городу из тяжелой артиллерии", - отметил он.

По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Последствия атаки выясняют спасатели.

Напомним, российские оккупанты 23 апреля сбросили с беспилотников снаряды на Никополь, в результате чего пострадали три человека.