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Оккупанты обстреляли село возле Орехова: люди погибли в собственном дворе (ФОТО)

Оккупанты обстреляли село возле Орехова: люди погибли в собственном дворе (ФОТО)
Фото: Запорожская областная прокуратура

Два человека погибли 20 апреля в результате обстрела российскими военными села Малая Токмачка Пологовского района. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, в 14:00 военнослужащие страны-агрессора попали на территорию подворья частного жилого дома: там погиб 54-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Взрывной волной и осколками повреждена крыша, придомовая территория, вылетели окна. По предварительным данным, враг обстрелял село со своих позиций из танка.

При процессуальном руководстве Пологовской окружной прокуратуры начато расследование производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото 2 — Оккупанты обстреляли село возле Орехова: люди погибли в собственном дворе (ФОТО)
Фото: Запорожская областная прокуратура
Фото 3 — Оккупанты обстреляли село возле Орехова: люди погибли в собственном дворе (ФОТО)
Фото: Запорожская областная прокуратура
Фото 4 — Оккупанты обстреляли село возле Орехова: люди погибли в собственном дворе (ФОТО)
Фото: Запорожская областная прокуратура
Фото 5 — Оккупанты обстреляли село возле Орехова: люди погибли в собственном дворе (ФОТО)
Фото: Запорожская областная прокуратура

Кроме того, как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, во время артиллерийского обстрела села Каменское Васильевской общины была травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей. Эвакуационная группа доставила ее в медицинское учреждение, где ей предоставляется вся необходимая помощь.

Напомним также, что накануне в результате обстрела был полностью разрушен частный жилой дом в прифронтовом городе Гуляйполе Запорожской области.

Автор:
Тимофей Беспятов