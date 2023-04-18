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Оккупанты обстреляли Орехов запрещенными снарядами (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ во вторник, 18 апреля, уже трижды обстреляли Орехов в Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Уже трижды за сегодняшний день террористические войска ударили по многострадальному Орехову", - отметил он.
По его словам, запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами оккупанты били по частному сектору.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В настоящее время спасатели ликвидируют пожары и последствия вражеских атак.
По словам главы области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним, оккупационные российские войска 6 апреля применили РСЗО для нанесения удара по пятиэтажке в центре Орехова Запорожской области.