В результате вражеских обстрелов полностью разрушен жилой дом в Гуляйполе

В течение суток 19 апреля армия страны-агрессора РФ совершила 86 ударов по разным видам вооружения по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрела полностью разрушен частный жилой дом в Гуляйполе.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за сутки зафиксировано 20 новых разрушений объектов инфраструктуры в области.

"Гуляйполе пострадало от вражеского удара. В результате обстрела полностью разрушен частный жилой дом", - отметил Малашко.

Он добавил, что информация о погибших или травмированных не поступала.

Кроме того, силы противовоздушной обороны уничтожили над Запорожской областью все запущенные врагом иранские дроны.

Напомним, оккупанты 18 апреля трижды обстреляли Орехов в Запорожской области запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами.