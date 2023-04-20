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В результате вражеских обстрелов полностью разрушен жилой дом в Гуляйполе
В течение суток 19 апреля армия страны-агрессора РФ совершила 86 ударов по разным видам вооружения по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрела полностью разрушен частный жилой дом в Гуляйполе.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, за сутки зафиксировано 20 новых разрушений объектов инфраструктуры в области.
"Гуляйполе пострадало от вражеского удара. В результате обстрела полностью разрушен частный жилой дом", - отметил Малашко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что информация о погибших или травмированных не поступала.
Кроме того, силы противовоздушной обороны уничтожили над Запорожской областью все запущенные врагом иранские дроны.
Напомним, оккупанты 18 апреля трижды обстреляли Орехов в Запорожской области запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами.