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Российские войска нанесли 111 ударов по 20 городам и селам в Запорожской области

война
Фото: пресс-служба Запорожской ОВА

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за последние сутки террористические войска нанесли 111 ударов по 20 городам и селам на линии разграничения: 91 артобстрел, 5 авиаударов, 5 из РСЗО и 10 атак с применением БПЛА.

В настоящее время поступило 11 сообщений о разрушении инфраструктуры.

"Русские снаряды разрушают коммунальные сети, дома и имущество людей!", - отметил Малашко.

Фото 2 — Российские войска нанесли 111 ударов по 20 городам и селам в Запорожской области
Фото 3 — Российские войска нанесли 111 ударов по 20 городам и селам в Запорожской области
Фото 4 — Российские войска нанесли 111 ударов по 20 городам и селам в Запорожской области

Он подчеркнул, что каждый факт военного преступления против украинцев будет зафиксирован, а враг обязательно ответит за содеянное.

Напомним, российские войска за сутки, 23 апреля, атаковали Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 городов и сел Запорожской области из разных видов вооружения.

Автор:
Светлана Манько