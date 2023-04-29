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Происшествия
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В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)

святогорск, вокзал, как выглядит, сосновое
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко опубликовал фото разрушенного в результате боевых действий вокзала станции Святогорск, расположенной примерно в 4 км от одноименного курортного города.

"На этих кадрах — железнодорожная станция Святогорск, точнее то, что от нее осталось после российской оккупации. Еще полтора года назад здесь останавливался поезд, следовавший по одному из самых длинных маршрутов в Украине, преодолевая 1476 км от Бахмута до Львова. Бахмут сегодня полностью разрушен - так же и Святогорский вокзал", - прокомментировал он.

По словам руководителя региона, пока неподалеку продолжаются активные боевые действия, рано говорить, когда в Святогорск сможет быть восстановлено хотя бы движение пригородных поездов.

"Вокзал, работавший еще с 1911 года, превратился в станцию-призрак. Российская орда уничтожает все, до чего способна дотянуться, - ворует у местных жителей даже такие привычные вещи, как железнодорожное сообщение. Но все, что украли россияне, непременно вернут Вооруженные силы Украины! Победим!" – написал Кириленко.

Станция Святогорск (ранее, как и город рядом, называлась Славяногорск) расположена в поселке Сосновое Лиманской общины на магистральной линии, соединяющей Харьков, Изюм и крупную узловую станцию Лиман (Красный Лиман). От нее со стороны Лимана ответвляется линия на Купянск и дальше в Россию.

Фото 2 — В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 3 — В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 4 — В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 5 — В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 6 — В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 7 — В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 8 — В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 9 — В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 10 — В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 11 — В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

По официальным данным, боевые действия в Святогорске велись с 25 мая по 12 сентября, а в самом Сосновом – с 1 июня по 14 сентября 2022 года. Судя по фото, в результате этого восточная часть здания вокзала со стороны путей оказалась полностью разрушенной. На станции также остался стоять грузовой поезд из нескольких десятков вагонов, несколько из которых также были разрушены снарядами.

Автор:
Тимофей Беспятов