В Донецкой ОВА показали состояние разрушенного из-за боевых действий вокзала Святогорска (ФОТО)

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко опубликовал фото разрушенного в результате боевых действий вокзала станции Святогорск, расположенной примерно в 4 км от одноименного курортного города.

"На этих кадрах — железнодорожная станция Святогорск, точнее то, что от нее осталось после российской оккупации. Еще полтора года назад здесь останавливался поезд, следовавший по одному из самых длинных маршрутов в Украине, преодолевая 1476 км от Бахмута до Львова. Бахмут сегодня полностью разрушен - так же и Святогорский вокзал", - прокомментировал он.

По словам руководителя региона, пока неподалеку продолжаются активные боевые действия, рано говорить, когда в Святогорск сможет быть восстановлено хотя бы движение пригородных поездов.

"Вокзал, работавший еще с 1911 года, превратился в станцию-призрак. Российская орда уничтожает все, до чего способна дотянуться, - ворует у местных жителей даже такие привычные вещи, как железнодорожное сообщение. Но все, что украли россияне, непременно вернут Вооруженные силы Украины! Победим!" – написал Кириленко.

Станция Святогорск (ранее, как и город рядом, называлась Славяногорск) расположена в поселке Сосновое Лиманской общины на магистральной линии, соединяющей Харьков, Изюм и крупную узловую станцию Лиман (Красный Лиман). От нее со стороны Лимана ответвляется линия на Купянск и дальше в Россию.

По официальным данным, боевые действия в Святогорске велись с 25 мая по 12 сентября, а в самом Сосновом – с 1 июня по 14 сентября 2022 года. Судя по фото, в результате этого восточная часть здания вокзала со стороны путей оказалась полностью разрушенной. На станции также остался стоять грузовой поезд из нескольких десятков вагонов, несколько из которых также были разрушены снарядами.