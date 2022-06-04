Россияне обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области

В результате вражеского обстрела загорелось здание Всехсвятского скита в Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил офицер 95-й десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление русских варваров, для которых нет ничего святого", - рассказал Кочевенко.

Отметим, что перед обстрелом в Донецкой области объявили воздушную тревогу, она звучит и после атаки.

В настоящее время более детальной информации нет, в том числе, уточняется, есть ли пострадавшие.

Ранее,1 июня, российские войска атаковали Лавру в Святогорске, тогда погибли 2 монаха и одна монахиня, еще 5 человек получили тяжелые ранения.

До этого, в марте, в Донецкой области оккупанты сбросили бомбы на Святогорскую лавру и детский оздоровительный центр.