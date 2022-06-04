Росіяни обстріляли Святогірську лавру на Донеччині

Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула будівля Всіхсвятського скиту в Донецькій області. Про це у Facebook повідомив офіцер 95-ї десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко.

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"Просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогорської лаври Московського патріархату. Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого", - розповів Кочевенко.

Зазначимо, що перед обстрілом на Донеччині оголосили повітряну тривогу, вона звучить і після атаки.

Нині більш детальної інформації немає, зокрема, уточнюється, чи є постраждалі.

Раніше, 1 червня, російські війська атакували Лавру у Святогірську, тоді загинули 2 ченці та одна монахиня, ще 5 людей отримали тяжкі поранення.

До цього, у березні, на Донеччині окупанти скинули бомби на Святогірську лавру та дитячий оздоровчий центр.