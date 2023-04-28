В Днепре в результате ракетного удара погибла женщина и ребенок

28 апреля страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Украине. В результате ракетного удара по Днепру погибли два человека.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Высокоточные" под@расы снова убили в Днепре гражданских людей. Погибли молодая женщина и ребенок. Больше без комментариев", – отметил он.

"Рано утром российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровщину. Военные из воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет. Однако есть негативные последствия", - сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

По его словам, в Днепре разрушен частный дом. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали.

58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

В Днепре также разрушено и здание частного предприятия. Там возник пожар. Его уже потушили.

"До сих пор пожарные работают на другом объекте, который поврежден из-за вражеской атаки. Горит строительная база. Пламя охватило 400 кв метров. На эту минуту его удалось локализовать", - отметил Лысак.

По словам главы области, пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь, от пережитого будет приходить в себя дома.

Кроме того, ночью агрессор обстрелял из артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района. Никто не пострадал. Последствия уточняются.

Заметим, 28 апреля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Опасность продолжалась более двух часов.

В социальных сетях сообщали, что были произведены пуски ракет Х-101/555 с нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Умани Черкасской области.

Также враг запустил 11 крылатых ракет по Киеву. Система противовоздушной обороны ликвидировала все воздушные цели.