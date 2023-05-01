В результате обстрелов Донетчины три человека получили ранения

1 мая под обстрелы оккупантов 7 раз попала Авдеевка. Вражеские снаряды попали в жилищный сектор и на территорию Авдеевского коксохимического завода.

В течение дня россияне осуществляли артобстрелы Марьинки и Красногоровки, в результате чего повторно повреждена 2-этажка, сообщил глава области Павел Кириленко.

По его словам, всю ночь продолжались обстрелы Очеретинской общны.

Российские оккупанты повредили жилые дома в Торецке и Васюковке Соледарской общины. Под огнем оказались и окрестности Часовоярской общины.

На Лисичанском направлении повреждены 3 дома в Звановке, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества.

По сообщению Кириленко, за сутки россияне ранили 3 жителей Донбасса.

Напомним, ночью 30 апреля Россия снова выпустила по Днепропетровщине ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.