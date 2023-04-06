С начала полномасштабной войны 381 ребенок пропал без вести в Украине

По данным на 6 апреля в Украине считается пропавшим без вести 381 ребенок. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич - пишет "Укринформ".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в полицию поступило более 11 тысяч заявлений и сообщений об исчезновении детей. Большинство удалось найти, но почти 400 несовершеннолетних еще остаются без вести.

Также заместитель председателя Национальной полиции напомнил, что Россия депортировала около 19,5 тысячи детей. По данным из открытых источников государства-агрессора, это количество составляет более 740 тысяч. Россияне оправдывают свои действия в эвакуации.

Александр Фацевич прогнозирует, что цифра депортированных РФ украинских детей будет достигать несколькихсот тысяч.

Ранее Офис Генерального прокурора сообщил, что более 1411 украинских детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

“По состоянию на утро 3 апреля 2023 года более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 467 детей погибли и более 944 получили ранения разной степени тяжести”, - написали в Офисе Генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 448, в Харьковской – 275, Киевской – 127, Херсонской – 94, Запорожской – 88, Николаевской – 85, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 66.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта 2023 г. выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.