Число погибших детей в результате агрессии РФ в Украине увеличилось до 467

Более 1411 украинских детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в Telegram.

“По состоянию на утро 3 апреля 2023 года более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 467 детей погибли и более 944 получили ранения разной степени тяжести”, - написали в Офисе Генерального прокурора.

Прокуроры отметили, что количество жертв и пострадавших не является окончательным. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 448, в Харьковской – 275, Киевской – 127, Херсонской – 94, Запорожской – 88, Николаевской – 85, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 66.

Данные: Офис Генерального прокурора Украины

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предлагает РФ вернуть всех депортированных детей-сирот на границе с любой страной ЕС. По ее словам, таким образом с территории РФ уже удалось унести 327 детей. Если у детей есть родители, то этим занимаются они, а для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, есть государство.

После того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить Украине списки украинских детей на подконтрольных России территориях.

В феврале 2023 года Европейская комиссия и Польша запустили инициативу по поиску украинских детей, которых оккупанты незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Украины. Цель этой инициативы объединить сил для сбора доказательств, чтобы найти похищенных детей, а также ответственные за преступления были привлечены к ответственности.