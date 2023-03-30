Верещук предлагает РФ вернуть всех депортированных детей-сирот на границе с любой страной ЕС

Украина готова забрать депортированных украинских детей-сирот на границе России с любой страной Европейского Союза.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет пресс-служба министерства.

Она уточнила, что процесс возвращения происходит точечно. Он очень сложен и длительный. Иногда поиск, все необходимые процедуры и дороги занимают много месяцев.

По ее словам, таким образом с территории РФ уже удалось забрать 327 детей. Если у детей есть родители, то этим занимаются они, а для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, есть государство.

"Как представитель Правительства я официально выражаю готовность забрать всех наших детей-сирот. Для этого предлагаю следующий механизм. При посредничестве международных организаций – ООН, МККК или другой – мы готовы приехать в любую европейскую страну на границу с РФ. К примеру, в Эстонию, в Нарву. И там забрать всех украинских сирот, которых сейчас незаконно удерживает Россия", – отметила Верещук.

Напомним, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.

В рамках уголовных производств, которые расследуют украинские правоохранители, зафиксировано уже более 16 тысяч случаев принудительной депортации оккупантами украинских детей, однако реальное количество депортированных может быть значительно больше.