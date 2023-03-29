Верещук: у Украины есть данные россиян, которые незаконно "усыновили" похищенных украинских детей

Украинской стороне и международным учреждениям известны имена и данные граждан Российской Федерации, незаконно "усыновляющих" детей, похищенных и депортированных из Украины. Доступна также информация о должностных лицах разного уровня, которые так или иначе причастны к этому преступлению.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Вывозить из Украины детей-сирот и передавать их на усыновление российским гражданам - это незаконно и подло. Особенно противно - это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей", - подчеркнула глава министерства.

Она отметила, что россиянам, которые забрали украинских детей, назвав это "усыновление", придется отвечать за соучастие в преступлении так же, как чиновникам, причастным к организации процесса.

"Ваши личности не являются большим секретом: ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов. Например, жители московской области Ирина Рудницкая, Катерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и т.д. Речь идет о многих десятках российских граждан, которые почему-то решили, что им дозволено усыновлять украденных из Украины сирот", - рассказала Верещук.

Она настоятельно рекомендовала российским гражданам не усыновлять украинских сирот, незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий Украины. Министр также обратилась к российским должностным лицам, в который раз требуя передать всех украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Напомним, после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.

В рамках уголовных производств, которые расследуют украинские правоохранители, зафиксировано уже более 16 тысяч случаев принудительной депортации оккупантами украинских детей, однако реальное количество депортированных может быть значительно больше.