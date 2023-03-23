Украина вернула двоих детей женщины, находившейся в российском плену (ФОТО)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении домой еще двух украинских детей, удерживавшихся российской стороной. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

По словам омбудсмена, обращение о необходимости возвращения детей с временно оккупированной территории Украины поступило от находившейся в российском плену женщины.

"Сейчас 9-летняя девочка и 16-летний парень – в Украине вместе со своей семьей. Так что сегодня имел встречу с ними", - отметил Лубинец, не сообщив никаких географических подробностей.

При этом он отметил, что данное возвращение удалось осуществить в результате его взаимодействия с уполномоченной РФ по правам человека Татьяной Москальковой, с которой он встречался в январе в Турции.

"Поэтому снова призываю родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться в Офис уполномоченного!" – добавил Лубинец.

Фото: офис омбудсмена Фото: офис омбудсмена Фото: офис омбудсмена Фото: офис омбудсмена

Напомним, что Украина призывает Москалькову и российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.

По данным украинских властей, только в уголовных производствах, которые расследуют правоохранители, зафиксировано уже более 16 тысяч случаев принудительной депортации оккупантами украинских детей, однако реальное количество депортированных может быть значительно больше.

При этом, как сообщала в начале марта заместитель генерального прокурора Виктория Литвинова, пока Украине удалось вернуть на тот момент лишь 307 детей.