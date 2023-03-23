Україна повернула двох дітей жінки, що перебувала в російському полоні (ФОТО)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про повернення додому ще двох українських дітей, які утримувалися російською стороною. Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

За словами омбудсмена, звернення про необхідність повернення дітей з тимчасово окупованої території України надійшло від жінки, яка перебувала у російському полоні.

"Нині 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець – в Україні разом зі своєю родиною. Тож сьогодні мав з ними зустріч", - зазначив Лубінець, не повідомивши жодних географічних подробиць.

При цьому він зауважив, що це повернення вдалося здійснити у результаті його взаємодії з уповноваженою РФ з прав людини Тетяною Москальковою, з якою він зустрічався в січні в Туреччині.

"Тому вкотре закликаю родичів, батьків, опікунів, бабусь, дідусів, чиї діти перебувають на території РФ чи на тимчасово окупованій території України, звертатися в Офіс уповноваженого!" - додав Лубінець.

Фото: офіс омбудсмена Фото: офіс омбудсмена Фото: офіс омбудсмена Фото: офіс омбудсмена

Нагадаємо, що Україна закликає Москалькову та російського дитячого омбудсмена Марію Львову-Бєлову негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.

За даними української влади лише у кримінальних провадженнях, які розслідують правоохоронці, зафіксовано вже понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантами українських дітей, проте реальна кількість депортованих може бути значно більшою.

При цьому, як повідомляла на початку березня заступниця генерального прокурора Вікторія Літвінова, поки Україні вдалося повернути на той час лише 307 дітей.