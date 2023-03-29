Верещук: Україна має дані росіян, які незаконно "усиновлюють" викрадених українських дітей

Українській стороні та міжнародним установам відомі імена та дані громадян Російської Федерації, які незаконно "всиновляють" дітей, яких викрали та депортували з України. Доступна також інформація про посадовців різного рівня, які так чи інакше причетні до цього злочину.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Вивозити з України дітей-сиріт та передавати їх на усиновлення російським громадянам – це незаконно та підло. Особливо бридко – це коли люди ще й публічно вихваляються тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей", — підкреслила очільниця міністерства.

Вона зауважила, що росіянам, які забрали українськи дітей, назвавши це "усиновленням, доведеться відповідати за співучасть у злочині так само, як чиновникам, які причетні до організації процесу.

"Ваші особи не є великим секретом: ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів. Наприклад, мешканці московської області Ірина Рудницька, Катерина Триполець, Денис Триполець, Михайло Сєріков, Марина Марченко тощо. Йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених із України сиріт", — розповіла Верещук.

Вона наполегливо рекомендувала російським громадянам не всиновлювати українських сиріт, яких незаконно вивезли із тимчасово окупованих територій України. Міністр також звернулася до російських посадових осіб, вкотре вимагаючи передати всіх українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нагааємо, після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей, Україна закликала омбудсменів РФ негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.

У рамках кримінальних проваджень, які розслідують українські правоохоронці, зафіксовано вже понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантами українських дітей, проте реальна кількість депортованих може бути значно більшою.