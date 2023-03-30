Верещук пропонує РФ повернути всіх депортованих дітей-сиріт на кордоні з будь-якою країною ЄС

Україна готова забрати депортованих українських дітей-сиріт на кордоні Росії з будь-якою країною Європейського Союзу.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише пресслужба міністерства.

Вона уточнила, що наразі процес повернення відбувається точково. Він дуже складний і довготривалий. Іноді пошук, всі необхідні процедури та дорога займають багато місяців.

За її словами, у такий спосіб з території РФ вже вдалося забрати 327 дітей. Якщо у дітей є батьки, то цим займаються вони, а для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування є держава.

"Як представник Уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон з РФ. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує Росія", – зазначила Верещук.

Нагадаємо, після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей, Україна закликала омбудсменів РФ негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.

У рамках кримінальних проваджень, які розслідують українські правоохоронці, зафіксовано вже понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантами українських дітей, проте реальна кількість депортованих може бути значно більшою.