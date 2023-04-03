Кількість загиблих дітей унаслідок агресії РФ в Україні збільшилася до 467

Понад 1411 українських дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора в Telegram.

“Станом на ранок 3 квітня 2023 року більше ніж 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості”, - написали в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори зауважили, що кількість жертв та постраждалих не є остаточною. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 448, у Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Дані: Офіс Генерального прокурора України

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пропонує РФ повернути всіх депортованих дітей-сиріт на кордоні з будь-якою країною ЄС. За її словами, у такий спосіб з території РФ вже вдалося забрати 327 дітей. Якщо у дітей є батьки, то цим займаються вони, а для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, є держава.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей, Україна закликала омбудсменів РФ негайно надати Україні списки українських дітей на підконтрольних Росії територіях.

У лютому 2023 року Європейська комісія та Польща запустили ініціативу з пошуку українських дітей, яких окупанти незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій України. Мета цієї ініціативи об'єднати сил для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а також, щоб відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності.