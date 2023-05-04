ОБСЕ проанализировала депортацию украинских детей в Россию

Миссия ОБСЕ установила, что принудительное перемещение и депортация украинских детей на временно оккупированные территории или территорию России могут быть военными преступлениями.

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на доклад ОБСЕ в рамках "Московского механизма".

Констатируется факт масштабного перемещения украинских детей с территории Украины на временно оккупированные территории Украины и на территорию РФ. После перевода на территорию России украинские дети подвергаются влиянию пророссийских информационных кампаний с целью перевоспитания. При этом Россия не делает никаких шагов по содействию возвращению детей, а также создает препятствия.

Миссия также обнаружила, что неоправданное длительное пребывание или необоснованные препятствия со стороны российских властей нарушают обязательство содействовать воссоединению семей и противоречат принципам, закрепленным в Четвертой Женевской конвенции.

Перемещение Россией украинских детей на подконтрольные территории Украины или на российскую территорию является пренебрежением обязательствами по созданию механизмов, предусмотренных Четвертой Женевской конвенцией и нарушением международного гуманитарного права, говорится в докладе.

Миссия пришла к выводу, что усыновление детей без сопровождения взрослых или подобные меры ассимиляции несовместимы с Четвертой Женевской конвенцией, изменение гражданства также является нарушением конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Отмечается, что РФ не только неоднократно нарушала интересы этих детей, но и отрицала их право на идентичность, право на семью, право на объединение со своей семьей и т.д. При этом совокупные последствия этих нарушений вызывают серьезные опасения, что были нарушены права этих детей на свободу от пыток и жестокого обращения.

ОБСЕ призывает Россию немедленно прекратить практику принудительного перемещения или депортации детей из Украины на временно оккупированные территории и в Российскую Федерацию, а также безотлагательно составить и предоставить списки имен и местонахождение всех детей, отменить их усыновление и ввести соответствующий мораторий и активно содействовать семьям всех детей, принудительно перемещенных или депортированных из Украины.

Напомним, ОБСЕ решила задействовать "Московский механизм" для расследования случаев депортации украинских гражданских, в том числе детей, в Россию.

45 государств организации создают миссию экспертов, которая, опираясь на предварительные выводы, должна установить факты и обстоятельства, связанные, в частности, с нарушениями соответствующих обязательств стран-членов ОБСЕ, нарушениями прав человека, случаями военных преступлений и преступлений против человечности. связан с насильственным перемещением детей на оккупированной территории Украины и/или с их депортацией в РФ.

Миссия должна собрать и проанализировать эту информацию, чтобы предоставить данные соответствующим механизмам привлечения к ответственности, а также судам или трибуналам, которые имеют или могут иметь такую юрисдикцию в будущем.