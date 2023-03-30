ОБСЕ снова запускает "Московский механизм": будет расследовать депортацию украинских детей в Россию

ОБСЕ решила задействовать "Московский механизм" для расследования случаев депортации украинских гражданских, в том числе детей, в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

Отмечается, что 45 государств организации создают миссию экспертов, которая, основываясь на предыдущих выводах, должна установить факты и обстоятельства, связанные, в частности, с нарушениями соответствующих обязательств стран-членов ОБСЕ, нарушениями прав человека, случаями военных преступлений и преступлений против человечности, связанных с насильственным перемещением детей на оккупированной территории Украины и/или с их депортацией в РФ.

Миссия должна собрать и проанализировать эту информацию, чтобы предоставить данные соответствующим механизмам привлечения к ответственности, а также судам или трибуналам, которые имеют или могут иметь такую юрисдикцию в будущем.

"Московский механизм": что это такое

"Московский механизм" - это метод работы ОБСЕ, позволяющий направлять миссии экспертов для оказания помощи государствам-участникам в решении конкретной проблемы, касающейся человеческого измерения.

Механизм был принят в 1991 году на конференции в Москве. Касательно проблем Украины он запускался уже дважды – в марте и в июне 2022 года. Эксперты рассматривали, в частности, последствия российской агрессии для гуманитарной ситуации и прав человека и представили два отчета, в которых указывали о многочисленных нарушениях, вызванных войной.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта издал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

По данным украинских властей, по состоянию на конец марта 2023 года Россия незаконно депортировала 19 514 украинских детей. Также известно, что на временно оккупированных территориях и в РФ находятся около 4 390 детей, лишенных родительской опеки, и детей-сирот.