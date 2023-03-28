РФ незаконно депортировала почти 20 тыс. украинских детей

По состоянию на конец марта государство-агрессор незаконно депортировало 19 514 украинских детей. Сбор информации о похищенных детях осуществляется с участием Офиса президента, СБУ, прокуратуры, разведки, Нацполиции, общественных организаций.

Обобщенные данные размещены на государственном портале "Дети войны", сообщает Национальное информационное бюро при Министерстве реинтеграции Украины.

Также известно, что на временно оккупированных территориях и в России находятся около 4390 детей, лишенных родительской опеки и детей-сирот.

Каждый день Национальное информационное бюро обновляет информацию на портале. Собранные данные будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к виновным в незаконной депортации украинских детей.

По состоянию на конец декабря Офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека верифицировано пребывание на территории России уже более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысяч были вывезены туда принудительно.

В октябре сообщалось о возвращении 37 депортированных российскими оккупантами детей, которых в августе тоже принудительно вывезли из Харьковской области в российский поселок Кабардинка возле Геленджика, несмотря на то, что у них есть родители.