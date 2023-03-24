В ЕС проведут конференцию по возвращению домой украинских детей, похищенных россиянами

Европейский Союз будет пытаться увеличить международное давление на РФ, чтобы принять все возможные меры для установления местонахождения похищенных детей. Украина, Польша и Еврокомиссия инициируют такую инициативу. Для этого будет организована соответствующая конференция.

ЕС планируют содействовать органам ООН и соответствующим международным организациям в получении более качественной и полной информации о детях, депортированных в Россию, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она отметила, что на сегодняшний день знает о 16 200 детях, которые были депортированы. Пока вернулись всего 300. Сюда входят и дети, которые позже были усыновлены или переданы в российские приемные семьи.

Она также выразила благодарность Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу за то, что он предложил поддержку агентств ООН, поскольку они обычно имеют значительный опыт в этой очень сложной теме.

21 марта в Украину удалось вернуть еще 15 похищенных оккупантами детей. Это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале войны.

После того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.