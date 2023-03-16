Обстрелы инфраструктуры, изнасилование и принудительная депортация: в ООН признали, что Россия совершала военные преступления на территории Украины

Россия совершила широкий спектр военных преступлений в Украине. В частности, умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей на территорию РФ.

Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете расследования, проведенного при поддержке ООН.

В отчете проанализировано более 500 интервью, спутниковые снимки, а также места незаконного содержания и могилы. Документ подготовлен для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге мог добиться ареста российских чиновников, причастных к совершению военных преступлений.

"Российские силы совершали "неизбирательные и непропорциональные" нападения на Украину, применяли пытки, убивали безоружных мирных жителей и не принимали меры по защите украинского населения", - сообщила Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине.

Комиссия установила, что российские оккупанты применяли практику незаконного содержания под стражей и пытки. В частности, издевались над украинцами за язык или за то, что они "не запомнили гимн РФ".

Также были обнаружены неоднократные случаи изнасилования, сексуального или гендерного насилия, которое российские захватчики совершали во время поквартирных "обходов" во временно оккупированных населенных пунктах.

Депортацию украинских детей в РФ комиссия ООН тоже приравняла к военным преступлениям. Опрошенные сообщили, что многие депортированные дети младшего возраста не смогли установить контакт со своими семьями и могут потерять связь с ними на неопределенный срок.

Кроме того, комиссия назвала массированные атаки на украинскую инфраструктуру, в результате которых сотни тысяч гражданских остались без тепла и света в самые холодные месяцы, потенциальными преступлениями против человечности.

Напомним, в Гааге создадут международный центр по расследованию преступлений агрессии РФ. В начале марта Генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы по вероятным тяжким международным преступлениям, совершенным в Украине (JIT), подписали приложение к соглашению о его создании.

Тем временем в Украине вскоре появится база военных преступников. Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что в первую очередь туда попадут представители органов государственной власти, правоохранительных и незаконных военных формирований. Также в эту базу включат 172 тысячи представителей российского военного руководства и представителей вооруженных сил РФ.