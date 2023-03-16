Обстріли інфраструктури, зґвалтування та примусова депортація: в ООН визнали, що Росія вчиняла воєнні злочини на території України

Росія вчинила широкий спектр воєнних злочинів в Україні. Зокрема, навмисні убивства, систематичні катування і депортацію дітей на територію РФ.

Про це йдеться в опублікованому у четвер звіті розслідування, проведеного за підтримки ООН.

У звіті проаналізовано понад 500 інтерв'ю, супутникові знімки, а також місця незаконного утримання та могили. Документ підготовлений для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі міг домогтися арешту російських чиновників, причетних до скоєння воєнних злочинів.

"Російські сили вчиняли "невибіркові і непропорційні" напади на Україну, застосовували тортури, убивали беззбройних мирних жителів і не вживали заходів для захисту українського населення", - повідомила Незалежна міжнародна комісія з рослідування подій в Україні.

Комісія установила, що російські окупанти застосовували практику незаконного утримання під вартою та тортури. Зокрема, знущалися над українцями за мову або за те, що вони "не запам'ятали гімн РФ".

Також були виявлені неодноразові випадки зґвалтування, сексуального чи гендерного насилля, яке російські загарбники коїли під час поквартирних "обходів" у тимчасово окупованих населених пунктах.

Депортацію українських дітей до РФ комісія ООН теж прирівняла до воєнних злочинів. Опитані повідомили, що багато депортованих дітей молодшого віку не змогли установити контакт зі своїми родинами і можуть втратити зв'язок з ними на невизначений термін.

Крім того, комісія назвала масовані атаки на українську інфраструктуру, у результаті яких сотні тисяч цивільних залишилися без тепла і світла у найхолодніші місяці, потенційними злочинами проти людяності.

Нагадаємо, у Гаазі створять міжнародний центр з розслідування злочинів агресії РФ. На початку березня Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи щодо ймовірних тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні (JIT), підписали додаток до угоди про його створення.

Тим часом в Україні невдовзі з'явиться база воєнних злочинців. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що насамперед туди потраплять представники органів державної влади, правоохоронних та незаконних військових формувань. Також до цієї бази включать 172 тисячі представників російського військового керівництва та представників збройних сил РФ.