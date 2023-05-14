Оккупанты обстрелами Запорожской области ранили нескольких человек: один из пострадавших скончался в больнице

Российские оккупанты 14 мая обстреляли Запорожскую область, в результате чего пострадали шесть человек, среди которых – малолетний ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Трагический день для Приморского и всей Запорожской области", - написал он.

По словам чиновника, 24-летний пострадавший в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице.

Малашко отметил, что 30-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Состояние троих пострадавших, в частности, ребенка – средней тяжести. Одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно.

Ранее глава Запорожской ОВА информировал, что оккупанты попали в дом в Приморском. Также враг атаковал Гуляйполе – там "прилет" был рядом с медицинским заведением.