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Оккупанты обстрелами Запорожской области ранили нескольких человек: один из пострадавших скончался в больнице

Запорожская область, дом, повреждения
Последствия обстрелов Запорожской области 14 мая 2023. Фото: Юрий Малашко / Telegram

Российские оккупанты 14 мая обстреляли Запорожскую область, в результате чего пострадали шесть человек, среди которых – малолетний ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Трагический день для Приморского и всей Запорожской области", - написал он.

По словам чиновника, 24-летний пострадавший в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице.

Малашко отметил, что 30-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Состояние троих пострадавших, в частности, ребенка – средней тяжести. Одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно.

Ранее глава Запорожской ОВА информировал, что оккупанты попали в дом в Приморском. Также враг атаковал Гуляйполе – там "прилет" был рядом с медицинским заведением.

Автор:
Артем Ющенко