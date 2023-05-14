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Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии: два человека ранены
Российские оккупанты днем 14 мая обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, враг открыл огонь после обеда, применив артиллерию.
Из-за действий россиян 38-летние мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы, контузии и осколочные поражения.
Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в ночь на 14 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Покровскую общину в Днепропетровской области. Захватчики повредили объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Обошлось без пострадавших.