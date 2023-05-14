Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии: два человека ранены

Российские оккупанты днем 14 мая обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, враг открыл огонь после обеда, применив артиллерию.

Из-за действий россиян 38-летние мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы, контузии и осколочные поражения.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ночь на 14 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Покровскую общину в Днепропетровской области. Захватчики повредили объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Обошлось без пострадавших.