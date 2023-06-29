ВСУ продвинулись на Бердянском и Бахмутском направлениях: враг подтягивает для обороны все свои резервы

ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" и ведут наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Армия РФ подтягивает для обороны все свои резервы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, идет наступательная операция ВСУ на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

"Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Имеют успехи", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что враг продолжает безуспешно наступать на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Юг

"На направлении Ровнополь - Володино наши имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав", - отметила Маляр.

На Запорожском и Мелитопольском направлениях ВСУ уничтожают врага.

Армия РФ подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона.

Как сообщила Маляр, на Бердянском направлении есть продвижение 1300 м.

Восток

На Бахмутском направлении ВСУ перехватили оперативную инициативу, но противник пытается удержать занятые позиции, производит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь.

В направлении Клещевки ВСУ продвинулись на 1200 м

В направлении Курдюмовки – на 1500 м

"В настоящее время борьба продолжается на флангах города. Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами", - сообщила Маляр.

Отметим, что недавно силы обороны Украины деоккупировали село Ровнополь Донецкой области.

Также сообщалось о деоккупации восьми населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях

Кроме того, под Красногоровкой Донецкой области украинские военные освободили несколько позиций, которые были оккупированы с 2014 года.