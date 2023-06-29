ЗСУ просунулися на Бердянському та Бахмутському напрямках: ворог підтягує для оборони всі свої резерви

ЗСУ перехопили "стратегічну ініціативу" і ведуть наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Армія РФ підтягує для оборони всі свої резерви.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, триває наступальна операція ЗСУ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

"Наші «вигризають» у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи", - підкреслила Маляр.

Вона додала, що водночас ворог продовжує безуспішно наступати на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Південь

"На напрямку Рівнопіль – Володине наші мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад", - зазначила Маляр.

На Запорізькому та Мелітопольському напрямках ЗСУ нищать ворога.

Армія РФ підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону.

Як повідомила Маляр, на Бердянському напрямку є просування 1300 м.

Схід

На Бахмутському напрямку ЗСУ перехопили оперативну ініціативу, але противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат.

У напрямку Кліщівки ЗСУ просунулись на 1200 м

У напрямку Курдюмівки - на 1500 м

"Наразі боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами", - повідомила Маляр.

Зауважимо, нещодавно сили оборони України деокупували село Рівнопіль Донецької області.

Також повідомлялося про деокупацію восьми населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях

Крім того, під Красногорівкою на Донеччині українські військові звільнили кілька позицій, які були окуповані з 2014 року.