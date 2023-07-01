"Вот для чего был Бахмут": Зеленский назвал колоссальные потери ЧВК "Вагнер" на востоке Украины

Президент Владимир Зеленский объясняет длительное удержание Бахмута Донецкой области необходимостью уничтожения живой силы российской ЧВК "Вагнер", сконцентрированной там и составлявшей наиболее мотивированную часть оккупантов, даже несмотря на большую долю среди нее осужденных, освобожденных из тюрем для участия в войне против Украины.

Об этом он рассказал в ходе общения с испанскими журналистами в Киеве перед визитом к главе государства премьер-министра Испании Педро Санчеса, видео которого опубликовала пресс-служба президента.

"Когда кто-то говорит "Бахмут - что там, для чего [удерживали]?" Сейчас все видят: мы уничтожили реальный кулак "вагнеровцев" на востоке Украины. И теперь, когда это произошло, мы можем уже так открыто говорить. Для чего? Вот для чего. Мы уничтожили мотивированный, даже потому, что они хотели выжить, [личный] состав российской армии", - сказал он.

Зеленский указал, что "вагнеровцы" состоят из двух частей - профессиональных наемников и мобилизованных из тюрем, "которые просто живое мясо для России", но имели свою мотивацию идти в атаку. Приводим также полное объяснение президента этого мнения.

Самая мощная группировка "вагнеровцев" была на востоке Украины. Они использовали наемников и мобилизовали туда зеков, находившихся в тюрьмах РФ. Почему на востоке у них была очень, очень мощная группировка? Потому что все "вагнеровцы", находившиеся на востоке нашего государства, имели только один выход из этой ситуации. Они не могли отказаться, даже когда их в тюрьмах забирали. Они не могли остаться в тюрьмах. Это бред, когда кто-то говорит, что у них был какой-то выбор. У них не было выбора потом и на поле боя. Они шли первой группировкой, они шли вперед и знали, что они не могут остановиться. Мы видели это явление: видео с дронов мне разведка показывала. Даже если они шли в линию вперед, и мы их атаковали и большинство из них погибало, оставшиеся не возвращались назад. Они продолжали идти вперед. Почему? Потому что, если ты идешь вперед к нам, они знали, что они могут попасть в плен, они могут быть ранены. Но если они будут в плену, они останутся в плену. То есть, у них был шанс выжить. Шансов вернуться назад, не выполнив задание, которое им ставили, нет. При возвращении назад, к своим силам, к своим военным, "вагнеровцев" убивали. Потому и говорили, что они очень мощные. Потому что у этих людей, у этих зеков, кем бы они ни были в прошлой жизни, не было выхода. То есть это такой живой забор российской группировки. Все остальные мобилизованные силы России не мотивированы, они всегда бежали, они слабее наших. А этим – нечего терять.

"Вот всех этих людей, включая профессиональных наемников, только на востоке Украины наши войска уничтожены 21 тысячу. И 80 тысяч было раненых. То есть, около 100 тысяч человек - "вагнеровцев" - наши войска на востоке убили или ранили. То есть, это были колоссальные потери для "вагнеровцев". Конечно, у них много еще людей, много военных с опытом. Но вы должны понимать, что наиболее мотивированный человек - это тот, кто хочет выжить", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, задача убить такую мощную силу была частью контрнаступления, поскольку это дает серьезный плацдарм для дальнейшего продвижения украинской армии вперед. Судя по словам президента, контрнаступательные действия начались ранее июня, и украинские войска в целом "многое делали", что должно помочь в дальнейшей деоккупации территорий.

Напомним, что в апреле у Зеленского уже объясняли необходимость продолжения обороны Бахмута уничтожением наиболее профессиональных подразделений врага, что "срывает ключевой план Кремля – дойти до админграниц Луганской и Донецкой областей". И сам президент говорил, что падение города лишь поможет РФ расширить фронт.

20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о полном взятии под контроль города после почти десяти месяцев боев. В то же время украинским силам обороны в мае удалось, наоборот, отбить небольшие территории возле города, особенно к юго-западу от него. На данный момент эта ситуация сохраняется.