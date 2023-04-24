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Украина не сдаст Бахмут, падение города поможет РФ расширить фронт, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в способности ВСУ отразить российское вторжение, подчеркнув, что в настоящее время украинские защитники готовятся к контратаке.
Об этом Зеленский заявил в интервью Al Arabia.
Отвечая на вопрос о ситуации на фронте, Зеленский признал, что она сложная, но подчеркнул, что его страна борется и становится сильнее.
"Я не могу охарактеризовать ситуацию как хорошую, но мы боремся. Мы сильнее, чем были год назад", - сказал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Зеленский рассказал о ситуации в городе Бахмут, где ведутся ожесточенные бои с российским ЧВК "Вагнер".
Несмотря на то, что некоторые аналитики утверждают, что у Бахмута нет стратегической ценности, Зеленский настаивает на том, что Украина не будет отказываться от этого восточноукраинского города.
А тех, кто считает, что населенный пункт не имеет большого стратегического значения, президент призвал посетить город, чтобы понять, что может произойти и каковы угрозы.
"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет РФ расширить фронт и даст российским войскам и "вагнеровцам" шанс захватить больше наших земель", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что падение города откроет РФ путь на Краматорск и Славянск, которые захватчики давно стремятся захватить.
Зеленский также подчеркнул, что украинцы единственные ради победы.
"Мы надеемся и верим, что из-за ежедневных достижений мы близки к победе", — сказал президент, добавив, что украинцы преданы возвращению своих оккупированных земель и развитию своей страны.
Зеленский заявил, что украинская армия готовится к контратаке против российских войск, преуменьшая влияние обнародованных США документов на это контрнаступление. Хотя он не предоставил подробностей об атаке, он выразил уверенность в ее успехе.
"Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее", – подчеркнул президент.
Зеленский поблагодарил союзников за поддержку, но отметил, что они также поддерживают себя, помогая Украине.
"Правда в том, что Россия не остановится на Украине, и это всем понятно", - сказал президент, добавив, что Украина, однако, может остановить Россию.
Заметим, эпицентром боевых действий остается восток Украины, самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте. Пока враг продвигается на отдельных участках.