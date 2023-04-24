Україна не здасть Бахмут, падіння міста допоможе РФ розширити фронт, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у здатності ЗСУ відбити російське вторгнення, підкресливши, що наразі українські захисники готуються до контратаки.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Al Arabia.

Відповідаючи на питання про ситуацію на фронті, Зеленський визнав, що вона складна, але підкреслив, що його країна бореться і стає сильнішою.

"Я не можу охарактеризувати ситуацію як хорошу, але ми боремося. Ми сильніші, ніж були рік тому", - сказав він.

Також Зеленський розповів про ситуацію в місті Бахмут, де точаться запеклі бої з російською ПВК "Вагнер".

Незважаючи на те, що деякі аналітики стверджують, що Бахмут не має стратегічної цінності, Зеленський наполягає на тому, що Україна не відмовлятиметься від цього східноукраїнського міста.

А тих, хто вважає, що населений пункт не має великого стратегічного значення, президент закликав відвідати місто, аби зрозуміти, що може статися і якими є загрози.

"Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це допоможе РФ розширити фронт і дасть російським військам і "вагнерівцям" шанс захопити більше наших земель", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що падіння міста відкриє РФ шлях на Краматорськ та Слов'янськ, які загарбники давно прагнуть захопити.

Зеленський також підкреслив, що українці єдині заради перемоги.

"Ми сподіваємося і віримо, що через щоденні здобутки ми близькі до перемоги", — сказав президент, додавши, що українці віддані поверненню своїх окупованих земель і розвитку своєї країни.

Зеленський заявив, що українська армія готується до контратаки проти російських військ, применшуючи вплив оприлюднених США документів на цей контрнаступ . Хоча він не надав подробиць про атаку, він висловив упевненість у її успіху.

"Наша армія готується, і ми робимо все можливе, щоб зробити її сильнішою", - підкреслив президент.

Зеленський подякував союзникам за підтримку, але зазначив, що вони також підтримують себе, допомагаючи Україні.

"Правда в тому, що Росія не зупиниться на Україні, і це зрозуміло всім", - сказав президент, додавши, що Україна, однак, може зупинити Росію.

Зауважимо, епіцентром бойових дій залишається схід України, найзапекліші бої тривають у Бахмуті. Наразі ворог просувається на окремих ділянках.