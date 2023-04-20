"ЗСУ зриває план Кремля". У Зеленського пояснили важливість оборони Бахмута

Оборона міста Бахмут на Донеччині триває вже понад 9 місяців і має стратегічне значення в масштабах війни.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Україна понад 9 місяців стримує наступальний потенціал Росії. ЗСУ нищить найпрофесійніші підрозділи ворога та зриває ключовий план Кремля – дійти до адмінкордонів Луганської та Донецької областей. Все інше – згодом", - зазначив він.

Нагадаємо, на лінії фронту на Донбасі тривають запеклі бої. Росія перекидає додаткові сили на Бахмутський напрямок з лінії фронту в районі Донецька. За даними розвідки Британії, існує реальна ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ та знижує наступальні дії в районі Донецька, швидше за все, щоб перенаправити ресурси на бахмутський сектор.