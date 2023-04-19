Втрати Росії в Бахмуті в декілька разів вище за українські - Маляр

Бахмут став для Росії однією з найдорожчих операцій, і її втрати в декілька разів вищі за втрати України.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала в ефірі національного телемарафону.

"Для них це, напевно, одна з найдорожчих операцій, оскільки на неї витрачено вже велику кількість техніки, озброєння, яке знищили ЗСУ значною мірою, і вони несуть там величезні втрати. І ці втрати в декілька разів вищі за наші втрати", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону.

За її словами, планування військового командування України зводить втрати до мінімуму, а противник програє нашим військам у вуличних боях, і тому використовує свою перевірену тактику, фактично будівлі з лиця землі.

"Фактично їх неможливо утримувати в такій ситуації. Тому на певних ділянках, на жаль, є незначне просування ворога", - сказала Маляр.

Заступниця міністра також зазначила, що ЗСУ успішно діють на авдіївському, мар'їнському та лиманському напрямках: попри важкі бої, ворог просуватися на цих напрямках не може.

Нагадаємо, на лінії фронту на Донбасі тривають запеклі бої. Росія перекидає додаткові сили на Бахмутський напрямок з лінії фронту в районі Донецька. За даними розвідки Британії, існує реальна ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ та знижує наступальні дії в районі Донецька, швидше за все, щоб перенаправити ресурси на бахмутський сектор.