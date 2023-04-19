Потери России в Бахмуте в несколько раз выше украинских - Маляр

Бахмут стал для России одной из самых дорогих операций, и ее потери в несколько раз выше потерь Украины.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сказала в эфире национального телемарафона.

"Для них это, наверное, одна из самых дорогих операций, поскольку на нее израсходовано уже большое количество техники, вооружение, которое уничтожили ВСУ в значительной степени, и они несут там огромные потери. И эти потери в несколько раз выше наших потерь", - сказала Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, планирование военного командования Украины сводит потери к минимуму, а противник проигрывает нашим войскам в уличных боях, и потому использует свою проверенную тактику, фактически здания с лица земли.

"Фактически их невозможно удерживать в такой ситуации. Поэтому на определенных участках, к сожалению, есть незначительное продвижение врага", – сказала Маляр.

Замминистра также отметила, что ВСУ успешно действуют на авдеевском, марьинском и лиманском направлениях: несмотря на тяжелые бои, враг продвигаться по этим направлениям не может.

Напомним, на линии фронта на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Россия опрокидывает дополнительные силы на Бахмутское направление по линии фронта в районе Донецка. По данным разведки Британии существует реальная вероятность того, что Россия сократила численность войск и снижает наступательные действия в районе Донецка, скорее всего, чтобы перенаправить ресурсы на бахмутский сектор.