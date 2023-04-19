ВСУ уже начали контрнаступление на Востоке, - Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что контрнаступление не стоит сводить на какие-либо активные наступательные действия и конкретные даты. По ее словам, это комплекс мер и на востоке уже сейчас ведутся контрнаступательные действия ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, контрнаступление включает стратегическую цель освобождения всех украинских территорий и остановку врага. Поэтому говорить узко о контрнаступлении – это не корректно.

"Важно понимать, что не будет такого дня, что ВСУ скажут – завтра начинаем контрнаступление. В то же время не нужно сводить контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям. Потому что речь идет о стратегической цели – освободить все наши территории. Во-вторых, мы нацелены на остановку врага в его наступательных действиях. Поэтому говорить узко о контрнаступлении – некорректно", - рассказала она.

Маляр подчеркнула, что контрнаступление – это огромный комплекс различных действий и мер, которые сейчас осуществляют ВСУ. Это подготовка людей. Все вместе можно называть мерами контрнаступательных действий.

"Они включают подготовку техники, людей, резервов, формирование определенной тактики - планы А,Б, В. Потому что не может быть только один вариант действий. Подобные решения принимаются за очень короткий срок, а не через месяц, два", - подчеркнула она. .

15 апреля на пресс-конференции в Вашингтоне премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что контрнаступление начнется в ближайшее время.