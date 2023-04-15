Премьер Шмигаль анонсировал контрнаступление - когда начнется

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что контрнаступление начнется в ближайшее время. Такую информацию глава правительства озвучил во время пресс-конференции в Вашингтоне - сообщает Укринформ.

По словам Дениса Шмыгаля, контрнаступление позволит в конечном счете вернуть все украинские территории в пределах 1991 года.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина глубоко уверена в своих намерениях.

"Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", - подчеркнул он.

Отметим, что Шмигаль отклонил слухи о том, что Украина скрывает информацию о контрнаступлении от Соединенных Штатов.

Как известно, в Associated Press сообщили, что Украина не информировала Пентагон о всех планах по контрнаступлению.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина не удовлетворена тем, что США еще раз недооценивают возможности ВСУ.

"Те же люди, которые говорили, что Киев упадет через три дня, сейчас сливают вредную и не менее бессмысленную информацию накануне наступления, критически важного для всего свободного мира. Есть люди, которые продолжают сомневаться относительно военных шансов Украины в контрнаступлении, но мы доказали, что все они ошибаются", - сказал человек, регулярно контактирующий с высокопоставленными чиновниками в Киеве.

Напомним, The Washington Post обнародовала оценку Разведывательного управления Минобороны США, которая содержится среди проникших в сеть секретных материалов. В анализе делается вывод, что даже если Украина вернет себе значительные территории и нанесет потерь российским войскам, что, по мнению американской разведки, является маловероятным результатом, достижения страны не приведут к мирным переговорам.