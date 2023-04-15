Прем'єр Шмигаль анонсував контрнаступ - коли розпочнеться

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ розпочнеться найближчим часом. Таку інформацію очільник уряду озвучив під час пресконференції у Вашингтоні - повідомляє Укрінформ.

За словами Дениса Шмигаля, контрнаступ дозволить в кінцевому підсумку повернути всі українські території в межах 1991 року.

Прем‘єр-міністр підкреслив, що Україна глибоко впевнена у своїх намірах.

"Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться уже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують",- наголосив він.

Зазначимо, що Шмигаль відхилив чутки про приховування інформації про контрнаступ від Сполучених Штатів.

Як відомо, в Associated Press повідомили, що Україна не інформувала Пентагон про всі плани стосовно контрнаступу.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Україна не є задоволеною тим, що США вкотре недооцінюють можливості ЗСУ.

"Ті ж самі люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, зараз зливають шкідливу і не менш безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу. Є люди, які продовжують сумніватися щодо військових шансів України в контрнаступі, але ми довели, що всі вони помиляються", - сказала людина, яка регулярно контактує з високопоставленими чиновниками в Києві.

Нагадаємо, The Washington Post оприлюднила оцінку Розвідувального управління Міноборони США, яка міститься серед секретних матеріалів, що просочилися в мережу. В аналізі робиться висновок, що навіть якщо Україна поверне собі значні території і завдасть втрат російським військам, що, на думку американської розвідки, є малоймовірним результатом, здобутки країни не призведуть до мирних переговорів.