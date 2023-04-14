Україна не повідомляла Пентагону про всі плани, стосовно контрнаступу - АР

В Україні заявили, що не бачать серйозних проблем через витік розвідданих США, оскільки українська сторона тривалий час не ділилися своєю найбільш конфіденційною оперативною інформацією, сумніваючись у здатності Вашингтона зберігати їхні секрети.

Українські та американські офіційні особи заявили цього тижня, що лише українці знають деякі бойові плани та іншу оперативну інформацію. Це означає, що витоку секретних військових документів, включно з оцінкою сильних і слабких сторін України на полі бою проти Росії, наразі було недостатньо, щоб змінити хід війни, повідомляє Associated Press.

"Якщо військові дії плануються, то про планування спецоперації знає дуже вузьке коло людей. Ризик витоку дуже мінімальний для найважливіших військових питань", – заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Видання зазначає, що оскільки витік документів продовжує з’являтися в мережі і все ще може спливти більш шкідливий матеріал. Виходячи з цього майбутні викриття можуть бути більш згубними для України, ніж ті, які були оприлюднені досі.

Тим не менш, США вважають витоки серйозними. Документи містять конфіденційну інформацію про Україну, Південну Корею, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати та інші, про які раніше не повідомлялося. Високопоставлені чиновники адміністрації Байдена працюють над тим, щоб зупинити потік секретної інформації в соціальні мережі та веб-сайти та запобігти будь-якій тривалій шкоді для відносин із союзниками та стратегічними партнерами.

В оцінці американської розвідки, які містяться у секретних документах, що потрапили в мережу повідомлялося, що труднощі України у зосередженні військ, боєприпасів і обладнання можуть призвести до того, що її військові не досягнуть початкових цілей Києва. Весняний контрнаступ, спрямований на повернення окупованих Росією територій цієї весни може не принести тих результатів, які від нього очікують.