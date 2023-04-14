Украина не сообщала Пентагону о всех планах по контрнаступлению - АР

В Украине заявили, что не видят серьезных проблем из-за утечки разведданных США, поскольку украинская сторона долго не делилась своей наиболее конфиденциальной оперативной информацией, сомневаясь в способности Вашингтона хранить их секреты.

Украинские и американские официальные лица заявили на этой неделе, что только украинцы знают некоторые боевые планы и другую оперативную информацию. Это означает, что утечки секретных военных документов, включая оценку сильных и слабых сторон Украины на поле боя против России, пока недостаточно, чтобы изменить ход войны, сообщает Associated Press.

"Если военные действия планируются, то о планировании спецоперации знает очень узкий круг людей. Риск утечки очень минимален для важнейших военных вопросов", – заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Издание отмечает, что поскольку утечка документов продолжает появляться в сети и все еще может всплыть более вредный материал. Исходя из этого, будущие разоблачения могут быть более губительными для Украины, чем те, которые были обнародованы до сих пор.

Тем не менее, США считают истоки серьезными. Документы содержат конфиденциальную информацию об Украине, Южной Корее, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах и других, о которых ранее не сообщалось. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена работают над тем, чтобы остановить поток секретной информации в социальных сетях и веб-сайтах и предотвратить какой-либо длительный ущерб для отношений с союзниками и стратегическими партнерами.

В оценке американской разведки, содержащихся в секретных документах, попавших в сеть, сообщалось, что трудности Украины в сосредоточении войск, боеприпасов и оборудования могут привести к тому, что ее военные не достигнут начальных целей Киева. Весеннее контрнаступление, направленное на возвращение оккупированных Россией территорий этой весной может не принести тех результатов, которые от него ожидают.