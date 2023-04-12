"Потрібно більше зброї". Шмигаль та глава Пентагону обговорили потреби України для успішного контрнаступу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном та закликав надати Україні більше зброї, у тому числі ракет більшої дальності.

Про це прем'єр повідомив у Telegram.

Шмигаль та Остін також обговорили нагальні потреби України для успішного проведення чергової контрнаступальної операції зі звільнення українських земель. А також спільну роботу щодо нових спроможностей на майбутнє.

"Українські воїни довели, що можуть за короткий час освоїти новітню техніку й ефективно використовувати її на полі бою. Для швидшої перемоги Україні потрібно також більше зброї: ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів і боєприпасів до них. Закликав США підтримати надання ракет більшої дальності", - зазначив прем'єр України.

Він додав, що Київ розраховує на незмінно потужну військову підтримку Сполучених Штатів до остаточної перемоги України.

Нагадаємо, у березні 2023 року міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що Україна може використати значне виснаження російських сил і західну зброю. Разом це дає ЗСУ дуже хороші шанси на здійснення успішного контрнаступ навесні 2023 року.