США запровадили нові санкції проти Росії

Міністерство фінансів США заявило про черговий пакет санкцій, запроваджений у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України - йдеться на сайті американського відомства.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додатково обмежило доступ Росії до міжнародної системи через посередників та їхній бізнес.

До санкційного списку потрапили понад 80 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, серед переліку опинився холдинг USM Holding, який пов’язують з російським олігархом Алішером Усмановим. Зазначимо, обмеження проти самого Усманова заровадили в березні 2022 року.

"Сполучені Штати у координації з Великою Британією націлені на мережу сприяння Алішера Усманова, який підпадає під санкції в різних юрисдикціях. Сьогоднішні дії також включають зобов'язання посилити чинні заходи та ще більше перешкодити імпорту Росією критично важливих технологій, які використовуються у війні проти України", - повідомляється на сайті.

До санкційного списку потрапили понад два десятки юридичних осіб, пов’язаних із холдингом, які знаходяться в Росії, Узбекистані, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Загалом під санкції потрапило 25 фізичних та 29 юридичних осіб: це суб'єкти, які працюють в оборонному секторі економіки Росії, і ті, які підтримують війну проти України. Зокрема, обмеження стосуються державної корпорації "Росатом".

“Поки Кремль шукає способи обійти широкі багатосторонні санкції та експортний контроль, запроваджені проти Росії за її війну проти України, Сполучені Штати та наші союзники та партнери продовжуватимуть зривати схеми ухилення від оподаткування, які підтримують Путіна на полі бою”, - наголошують у міністерстві фінансів США.

Після введення санкцій активи осіб, які під них потрапили, заморожуються у США.

Як стало відомо, Росія втратила $51 мільярд через санкції проти російського експорту енергоресурсів. Тиск на зовнішні фінанси Росії також сприяв збільшенню дефіциту коштів, оскільки влада нарощує витрати на оборону, пов’язані з війною в Україні.

Згідно з попередніми даними центрального банку, опублікованими у вівторок, профіцит рахунку поточних операцій - приблизно різниця між експортом та імпортом — зменшився до 18,6 мільярда доларів за перші три місяці року. Це найменший профіцит за перший квартал з 2016 року.

Велика Британія запровадила санкції проти дружини кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, а також проти родичів низки російських олігархів.

Також під обмеження потрапили батько й дочка депутата Держдуми і олігарха Андрія Скоча, дружина й діти засновника компанії АФК "Система" Володимира Євтушенкова та інші.

Крім того, в списку опинилися два уродженці Кіпру – юристи Христодулос Вассіліадес і Деметріс Іоаннідес.

Сьогодні уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, в тому числі, проти Національного банку.