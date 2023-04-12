Канада запровадила санкції проти білоруських банків

Уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, в тому числі, проти Національного банку.

Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті канадського уряду.

Окрім увійшли Національний банк Білорусії, в канадський санкційний список потрапили найбільші державні та комерційні банки країни — Беларусбанк, Білагропромбанк, БПС-Сбербанк, Пріорбанк, Банк БелВЕБ, Белгазпромбанк, ВТБ-Банк та Статусбанк.

"Дії Республіки Білорусь становлять серйозне порушення міжнародного миру та безпеки, яке призвело або може призвести до серйозної міжнародної кризи", — пояснюють в уряді.

Нові санкції запровадили під час офіційного візиту до Канади прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. На зустрічі зі своїм українським колегою прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що санкції щодо Білорусі вводяться з метою "подальшого тиску" на неї як на союзника Росії.

Раніше Канада запроваджувала санкції проти Білоруського автозаводу (БелАЗ) та Мінського автозаводу (МАЗ). Згодом такі ж обмеження запровадили США та ЄС.