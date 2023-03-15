У Європарламенті хочуть розширити санкції проти Білорусі

У середу на пленарному засіданні в Страсбурзі Європейський парламент прийняв необов’язкову резолюцію щодо Білорусі, в якій засуджуються систематичні репресії проти білоруського народу та інакодумців.

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На засіданні засудили Міжнародний олімпійський комітет за допущення білоруських спортсменів до Олімпійських ігор у 2024 році. Депутати з ЄП підкреслили, що участь білорусів у змаганнях суперечить рішенню про ізоляцію Росії та Білорусі на багатьох міжнародних рівнях.

"Європейський парламент щойно прийняв необов’язкову резолюцію щодо #Білорусі , в якій він висловлює жаль з приводу нещодавнього візиту до Мінська МЗС Сіярто та засуджує МОК за дозвіл спортсменам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор #Paris2024 під нейтральним прапором", - повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За інформацією Польського радіо, Єврпарламент закликав країни ЄС розширити та посилити санкції проти осіб і організацій, які займаються репресіями. У Європарламенті висловили рішучу підтримку санкцій ЄС проти осіб, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів та репресії у Білорусі. Парламентарі засуджують візити дипломатів до Мінська.

Представники ЄП закликали підтримати білоруську опозицію в організації нових виборів під міжнародним наглядом. Після фальсифікації виборів Лукашегком та масових акцій протесту, багато протестувальників зазнали переслідувань, тисячі були заарештовані. Білоруські спецпризначенці з дозволу влади жорстоко били та катували людей.

Тепер опозиція Білорусії вимагає вільних і справедливих президенських виборів, на які Лукашенко не буди мати впливу.

У лютому ЄС продовжив дію санкцій проти Білорусі. Білорусь поки що прямо не вступила у війну проти України, хоча й надає Росії свою територію та військові об'єкти для цієї мети. Лукашенко заявив 16 лютого, що Білорусь вступить у війну лише у разі нападу з боку України, але при цьому "готується", щоб проти неї не було вчинено агресію. При цьому раніше Лукашенко відкрито заявлявпро те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора.