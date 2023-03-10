В Білорусі запровадили смертну кару за "держзраду"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", який запроваджує можливість засуджувати чиновників та військових до смертної кари, якщо "суд" визнає "підсудного" винним у вчиненні "державної зради".

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Про це повідомляють білоруські ЗМІ, підконтрольні уряду.

Нелегітимний голова Білорусі підписав документ, який "вводить" декілька змін у законодавство щодо кримінальної відповідальності за державну зраду.

"Держзрдою" в Білорусі може вважатися будь-що, наприклад, дискредитація самого Лукашенка. Крім того, посилили штрафні санкції за вчинки направлені проти діючого режиму в країні. Зокрема, за "злочини антидержавної спрямованості", до яких відносять і мирні мітинги 2020-2021 років.

Крім того, в Білорусі запровадили кримінальну відповідальність за "пропаганду тероризму", "дискредитацію Збройних сил" тощо. Чи вчинила особа "злочин", в Білорусі вирішує суд, який також працює під впливом Лукашенка та його прихильників.

Нагадаємо, після розпаду СРСР Білорусь залишилася єдиною країною в Європі та на пострадянському просторі, в якій зберегли смертну кару. Коли у 1994 році в Білорусі ухвалювали першу Конституцію, депутати не прийняли рішення про вилучення пункту про смертну кару.

В Росії останнього разу приводили в дію вищу міру покарання у 1996 році, після цього в РФ ввели мораторій на смертну кару, за що країну запросили до Ради Європи. Водночас у березні 2022 року Росія сповістила про вихід з організації після того, як Рада Європи призупинила право представництво РФ ще 25 лютого у відповідь на вторгнення РФ в Україну.