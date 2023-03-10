В Беларуси ввели смертную казнь за "госизмену"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", вводящий возможность приговаривать чиновников и военных к смертной казни, если "суд" признает "подсудимого" виновными в совершении "государственной измены".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщают белорусские СМИ, подконтрольные правительству.

Нелегитимный глава Беларуси подписал документ, который "вводит" несколько изменений в законодательство по уголовной ответственности за государственную измену.

"Госизменой" в Беларуси может считаться что угодно, например, дискредитация самого Лукашенко. Кроме того, усилили ответственность за поступки, направленные против действующего режима в стране. В частности, за "преступления антигосударственной направленности", к которым относятся и мирные митинги 2020-2021 годов, усилили штрафные санкции.

Кроме того, в Беларуси ввели уголовную ответственность за "пропаганду терроризма", "дискредитацию Вооруженных сил" и т.д. Совершило ли лицо "преступление", в Беларуси решает суд, который также работает под влиянием Лукашенко и его сторонников.

Напомним, после распада СССР Беларусь осталась единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, в которой сохранили смертную казнь. Когда в 1994 году в Беларуси принимали первую Конституцию, депутаты не приняли решение об изъятии пункта смертной казни.

В России последний раз приводили в действие высшую меру наказания в 1996 году, после этого в РФ ввели мораторий на смертную казнь, за что страну пригласили в Совет Европы. В марте 2022 года Россия известила о выходе из организации после того, как Совет Европы приостановил право представительства РФ еще 25 февраля в ответ на вторжение РФ в Украину.