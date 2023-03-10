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В Беларуси ввели смертную казнь за "госизмену"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", вводящий возможность приговаривать чиновников и военных к смертной казни, если "суд" признает "подсудимого" виновными в совершении "государственной измены".
Об этом сообщают белорусские СМИ, подконтрольные правительству.
Нелегитимный глава Беларуси подписал документ, который "вводит" несколько изменений в законодательство по уголовной ответственности за государственную измену.
"Госизменой" в Беларуси может считаться что угодно, например, дискредитация самого Лукашенко. Кроме того, усилили ответственность за поступки, направленные против действующего режима в стране. В частности, за "преступления антигосударственной направленности", к которым относятся и мирные митинги 2020-2021 годов, усилили штрафные санкции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в Беларуси ввели уголовную ответственность за "пропаганду терроризма", "дискредитацию Вооруженных сил" и т.д. Совершило ли лицо "преступление", в Беларуси решает суд, который также работает под влиянием Лукашенко и его сторонников.
Напомним, после распада СССР Беларусь осталась единственной страной в Европе и на постсоветском пространстве, в которой сохранили смертную казнь. Когда в 1994 году в Беларуси принимали первую Конституцию, депутаты не приняли решение об изъятии пункта смертной казни.
В России последний раз приводили в действие высшую меру наказания в 1996 году, после этого в РФ ввели мораторий на смертную казнь, за что страну пригласили в Совет Европы. В марте 2022 года Россия известила о выходе из организации после того, как Совет Европы приостановил право представительства РФ еще 25 февраля в ответ на вторжение РФ в Украину.