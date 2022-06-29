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В Беларуси "рельсовым партизанам" грозит смертная казнь
Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования дела "о порче железнодорожного оборудования". Партизанам, пытавшимся помешать переброске российских войск, грозит смертная казнь. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Трое белорусов, рискуя своей жизнью, в ночь с 28 февраля на 1 марта подожгли релейный шкаф с оборудованием, чтобы помешать российским оккупантам перебросить свои силы к границе с Украиной. Вскоре их начали называть "рельсовыми партизанами".
Вероятно, в движении сопротивления участвовали и другие люди, однако белорусские силовики задерживали только троих.
Теперь их обвиняют, помимо прочего, в "терроризме и измене родине". Согласно с законодательством РБ, обвиняемым в этом грозит смерть.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С началом вторжения РФ в Украину в Беларуси произошло несколько диверсионных актов на железных дорогах. Их организовывали белорусы, выступающие против войны в Украине. Партизаны всячески пытались помешать ВС РФ перебрасывать в Украину оружие и личный состав.