В Беларуси "рельсовым партизанам" грозит смертная казнь

Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования дела "о порче железнодорожного оборудования". Партизанам, пытавшимся помешать переброске российских войск, грозит смертная казнь. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

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Трое белорусов, рискуя своей жизнью, в ночь с 28 февраля на 1 марта подожгли релейный шкаф с оборудованием, чтобы помешать российским оккупантам перебросить свои силы к границе с Украиной. Вскоре их начали называть "рельсовыми партизанами".

Вероятно, в движении сопротивления участвовали и другие люди, однако белорусские силовики задерживали только троих.

Теперь их обвиняют, помимо прочего, в "терроризме и измене родине". Согласно с законодательством РБ, обвиняемым в этом грозит смерть.